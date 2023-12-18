Театр кукол готовит новогоднюю премьеру «Волшебная шуба Деда Мороза»

21 декабря в Пермском театре кукол покажут премьеру спектакля «Волшебная шуба Деда Мороза» (0+ от 3 лет). После каждого показа спектакля зрителей будут ждать игры и конкурсы со сказочными персонажами.По сюжету, накануне Нового года Ворона с Волком украли шубу главного зимнего волшебника, а его самого заперли в избушке. Так и остались бы ребята по всему миру без подарков, если бы на помощь не пришли игрушечные Медвежонок и Заяц. Как сообщили в пресс-службе Пермского театра кукол, показы в рамках новогодней кампании продлятся до 8 января. После каждого спектакля малыши смогут поучаствовать в играх и конкурсах у ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами в фойе театра. Зрители, которые не успеют увидеть постановку в праздники, смогут посмотреть её в феврале, правда, уже без новогодней интермедии.