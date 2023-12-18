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В Молодежном парламенте подвели итоги года
Заседание началось с вопроса - как привлечь молодежь на село. В агропромышленном комплексе края сегодня вакантны более 500 мест. При этом только половина выпускников аграрных вузов и ссузов выбирают работу по специальности. Среди мер, которые должны исправить ситуацию, единовременная и стимулирующая выплаты молодым специалистам, возмещение предприятиям 90% затрат на оплату труда и проживания студентов, возмещение затрат по договорам на целевое обучение, сельская ипотека и проект профессионалитет.
На последнем заседании молодежного парламента - время подводить итоги. С начала 2023 года молодые парламентарии получили право законодательной инициативы.
Подробности выяснял Сергей Овчинников.
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