Сегодня утром на трассе Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП. На 4 км автодороги 58-летний водитель автомобиля "Рено Флюенс" не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем "Ситрак" под управлением мужчины 1973 года рождения. От столкновения большегруз выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "Рено Дастер" под управлением мужчины 1957 года рождения.
"В результате автоаварии погиб водитель "Рено Флюенс". Водитель "Рено Дастер" и два его пассажира 1970 и 1958 годов рождения госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.
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