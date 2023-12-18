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В рамках борьбы с уссурийским полиграфом в Прикамье вырубят 29 гектаров леса
Небольшой жучок всего до 3 мм в диаметре пришел к нам с Дальнего Востока. Встречается в Китае, Корее и Японии. На одном дереве может находиться до нескольких тысяч особей. Как раз в его многочисленности и прожорливости главная проблема. Уссурийский полиграф живет, размножается и питается пихтой. Но с одного дерева жучки разлетаются в радиусе 100 метров. Так постепенно заражается весь лес. С уссурийским полиграфом можно бороться только с помощью пилы и огня. Официально на территории Добрянского лесничества уссурийский полиграф был зафиксирован в прошлом году. Сегодня уже отмечены очаги заражений, без санитарной рубки не обойтись.
Поврежденные пихтовые деревья встречаются в 11 лесничествах Пермского края. После проверки лесопатологов на карантин были выведены почти 2,5 тысячи гектаров леса. До конца года выборочную санитарную рубку проведут на площади почти 29 гектаров.
По закону в карантине за деревьями можно только наблюдать, но это не мешает вредителю распространяться дальше. Изменить нормативную базу предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и уже направил свои предложения в федеральные ведомства. Инициативу поддержали 6 субъектов РФ.
Пока же борьба по спасению прикамских лесов продолжается. Кроме Добрянского, санитарные рубки уже проведены в Пермском и Чайковском лесничествах.
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