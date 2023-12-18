Гостями Губернаторской елки станут более двух тысяч детей

Губернаторская новогодняя елка в этом году традиционно пройдет в Пермском академическом Театре-Театре. В тожественной обстановке встретятся в два раза больше юных гостей по сравнению с прошлым годом. На праздник приглашены порядка 2,2 тыс. детей от 9 до 16 лет со всего Пермского края. Мероприятие будет проходить в течение двух дней, 26 и 27 декабря.Предновогоднее настроение подарят талантливым ребятам, отличникам учебы, победителям конкурсов, соревнований, олимпиад, фестивалей, а также детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям участников СВО.
Для юных гостей предусмотрена интерактивно-развлекательная программа в фойе театра и показ мюзиклов «Бременские музыканты» и «Летучий корабль» в зависимости от возраста. Также ребята получат новогодние подарки.
Билеты на ёлку распределяются каждым муниципалитетом отдельно в зависимости от выделенной квоты.
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