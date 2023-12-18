Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".ЦИФРЫ НЕДЕЛИ«Праздник эконом — класса»14 тысяч и ни копейки сверху. Крупный федеральный рекрутинговый интернет - ресурс посчитал новогодние подарочные бюджеты. Пермяки готовы потратить больше, чем год назад. Но до ТОПов не дотягивают. Там минимальная планка под 16 тысяч. Самые щедрые — москвичи. На презенты они кладут 18 тысяч рублей. Даже среднероссийский показатель чуть выше пермского. Ненамного, правда. Всего на три сотни рублей. Но из песни слова не выкинешь.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ«Невыездные»Граница на замке минимум для ста тысяч пермяков. У всех у них долги, которые никто не спешит гасить. Попасть в такую историю проще простого - не выплаченные за три месяца 10 тысяч по исполнительному листу. Наказывают не поголовно всех должников, но направление движения указано верно. За мелкие долги ничего не будет. Это заблуждение. Все суммируется. Все те же 10 тысяч - и возможен бан на границе. Говорят, что все это главная предновогодняя страшилка. Но не уточняют, много ли должников хотя бы задумывались об отпуске за рубежом.ЛОКАЦИЯ НЕДЕЛИ«Временный постоялец»Была просто симпатичная дача — будет местная резиденция главного новогоднего персонажа. В Перми открывают «офис» Деда Мороза. Все назначено на 20 декабря. Место действия — т. н. ДАЧА СИНАКЕВИЧА в Кировском районе краевой столицы. Обещаны самые разные детские тематические развлечения, как на улице, так и под крышей. Удовольствие не бесплатное. Стоит 500 рублей на одного. Билеты уже продаются. Организационно дача теперь принадлежит пермскому ДК КИРОВА. Летом сюда на постой планируют пустить молодых художников.ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ«За деньги — не всегда»В Перми наступил местный ЛЕДОВЫЙ СЕЗОН. Это когда на некоторых катках можно бесплатно на коньках погонять. Нынче таких мест шесть. Это стадионы СПУТНИК, АВАНГАРД, ГАЙВА, МОЛНИЯ и ПОБЕДА. Еще один каток залили в районе ГОЗНАКА. Акционные дни вторник, среда и пятница. Под бесплатные развлечения отводится по паре часов. С восьми до десяти вечера.