В Перми откроют резиденцию Деда Мороза

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← Гостями Губернаторской елки станут более двух тысяч детей
В тоннеле по ул. Дзержинского возобновилось движение для всех видов транспорта →
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