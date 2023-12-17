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Прокуратура проводит проверку по факту отключения тепла у жителей Осы
Напомним, авария на сетях произошла утром в субботу, 16 декабря. В результате аварии без тепла остались 49 многоквартирных домов (около 2,5 тыс. человек), а также школа, местный ДК и три детских сада. Отключение теплоснабжения и горячей воды произошло по улицам: Разина, 75-77, Горького, 57, 59, 61, 65, 67, 67а, Комсомольская, 31, 44, 46, 48, а также во всех домах по улицам Богомягкова и Бианки. Также без тепла остались дома по ул. Спорта и дома центрального теплоснабжения до старой части города.
В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения были закончены в 12:00 17 декабря.
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