Прокуратура проводит проверку по факту отключения тепла у жителей Осы

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Осинского района Пермского края, по факту аварийной ситуации, которая привела к отключению от теплоснабжения части жилого фонда и социальных объектов в Осе, проходит проверка.Напомним, авария на сетях произошла утром в субботу, 16 декабря. В результате аварии без тепла остались 49 многоквартирных домов (около 2,5 тыс. человек), а также школа, местный ДК и три детских сада. Отключение теплоснабжения и горячей воды произошло по улицам: Разина, 75-77, Горького, 57, 59, 61, 65, 67, 67а, Комсомольская, 31, 44, 46, 48, а также во всех домах по улицам Богомягкова и Бианки. Также без тепла остались дома по ул. Спорта и дома центрального теплоснабжения до старой части города.В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения были закончены в 12:00 17 декабря.