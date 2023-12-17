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В Перми при пожаре в многоэтажке спасли семь взрослых и ребенка
Прибывшие к дому пожарные установили, что произошло возгорания мусора, который находился в мусоросборной камере на первом этаже жилого дома. Площадь пожара составила два квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал, пожарные вывели из горящего дома семь взрослых и ребёнка. Сотрудники МЧС выясняют причину пожара.
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