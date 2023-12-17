В Перми в школе №136 открыли мемориальную доску Героя СВО Максима Карелина

Как сообщается на сайте администрации Перми, Максим Леонидович Карелин родился в селе Юрла, Пермской области. В 2013 году окончил пермскую школу №115. Мечта стать офицером привела его сначала на занятия в военно-патриотический центр «Гроза», затем в Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище. При распределении в 2018 году молодой лейтенант был направлен на службу в 84-й отдельный разведывательный орденов Александра Невского и Красной звезды батальон Белгородской области и назначен на должность командира взвода глубинной разведки.С первого дня старший лейтенант Максим Карелин принимал участие в специальной военной операции на Харьковском направлении. С участием его отряда был освобождён ряд населенных пунктов. Позиции, на которых стояли бойцы подвергались массированному минометному обстрелу. 24 июня 2022 года старший лейтенант Карелин, прикрывая отход боевой группы, получил множественные ранения, которые оказались смертельными. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга старший лейтенант Максим Леонидович Карелин награжден орденом Мужества (посмертно).В память о подвиге Героя России в школе №136 состоялось торжественное открытие мемориальной доски. В мероприятии приняли участие брат Максима, тоже участник специальной военной операции, Даниил Карелин и сестра Светлана. Также почтили память Максима Герой России, заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Сергей Яшкин, депутат Пермской городской Думы Антон Мелюхин, помощник военного комиссара Пермского края, полковник Владимир Ногин, заместитель командира Пермского СОБР, полковник полиции Денис Титов.