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В Перми в школе №136 открыли мемориальную доску Героя СВО Максима Карелина
С первого дня старший лейтенант Максим Карелин принимал участие в специальной военной операции на Харьковском направлении. С участием его отряда был освобождён ряд населенных пунктов. Позиции, на которых стояли бойцы подвергались массированному минометному обстрелу. 24 июня 2022 года старший лейтенант Карелин, прикрывая отход боевой группы, получил множественные ранения, которые оказались смертельными. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга старший лейтенант Максим Леонидович Карелин награжден орденом Мужества (посмертно).
В память о подвиге Героя России в школе №136 состоялось торжественное открытие мемориальной доски. В мероприятии приняли участие брат Максима, тоже участник специальной военной операции, Даниил Карелин и сестра Светлана. Также почтили память Максима Герой России, заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Сергей Яшкин, депутат Пермской городской Думы Антон Мелюхин, помощник военного комиссара Пермского края, полковник Владимир Ногин, заместитель командира Пермского СОБР, полковник полиции Денис Титов.
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