В Прикамье отметили День героев Отечества

Пермь в выходные присоединилась к Всероссийской акции, посвящённой празднованию Дня героев Отечества. Активисты движения «Волонтёры Победы» рассказывали прохожим на улицах города о героях Великой Отечественной войны и вручали листовки с информацией о советском военачальнике Николае Крисанове.Руслан Азанов, заместитель руководителя «Волонтёров Победы» в городе Перми: "Он был награжден орденом Герой Советского Союза в 1943 году, у него есть два ордена Ленина, орден трудовой доблести. Сегодня мы хотим раздать уже 500 писем, может быть даже получится больше раздать — даже тысячу. Делаем с ребятами выездные акции, мероприятия в муниципалитеты нашего края, рассказываем о нашем движении".Отдельное внимание добровольцы уделили героям современной России — рассказали про участников специальной военной операции. Всего за время акции в крае волонтеры раздали больше 100 тысяч писем по всему Пермскому краю.