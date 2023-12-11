В Прикамье отметили День героев Отечества

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Руслан Азанов, заместитель руководителя «Волонтёров Победы» в городе Перми: "Он был награжден орденом Герой Советского Союза в 1943 году, у него есть два ордена Ленина, орден трудовой доблести. Сегодня мы хотим раздать уже 500 писем, может быть даже получится больше раздать — даже тысячу. Делаем с ребятами выездные акции, мероприятия в муниципалитеты нашего края, рассказываем о нашем движении".
Отдельное внимание добровольцы уделили героям современной России — рассказали про участников специальной военной операции. Всего за время акции в крае волонтеры раздали больше 100 тысяч писем по всему Пермскому краю.
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