Из Перми в ЛНР отправили очередную партию гуманитарного груза
Посылки будут доставлены разным адресатам: жителям Северодонецка, в школы и госпиталь, адресные посылки - для бойцов, находящихся в зоне СВО.
В общей сложности в этот раз отправляют 1,5 тонны полезного груза. Такие отправки проходят регулярно. В ближайшее время Пермь присоединится к масштабной акции - одновременной отправке гуманитарного груза из всех российских регионов.
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