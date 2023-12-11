В Перми составлен рейтинг самых загруженных автобусных маршрутов
Список возглавил автобус №77 сообщением Памирская-Мильчакова, который перевез 9,5 миллионов пассажиров, на втором месте по загруженности №14 «Ул. Маяковского – ул. 2-я Запорожская» - по этому маршруту совершено 8,5 млн поездок, замыкает тройку №27 «Пл. Дружбы – м/р Нагорный» - 7,7 млн поездок.
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