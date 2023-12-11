Росреестр проведет консультации в офисах МФЦ

13 декабря Управление Росреестра по Пермскому краю в рамках 15-летия ведомства проведет марафон консультаций для граждан по вопросам государственной регистрации недвижимости. Государственные регистраторы Росреестра будут работать в 16 филиалах МФЦ Прикамья.В «Центральном» офисе города Перми прием будет осуществляться с 15.00 до 19.00 часов, в иных территориях края - с 15.00 до 18.00 часов.График проведения консультаций, адреса МФЦ:- г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 9, «Центральный», с 15.00 до 19.00 часов;- г. Березники, ул. Мира, д. 30, с 15.00 до 18.00 часов;- г. Верещагино, ул. Ленина, д. 31, с 15.00 до 18.00 часов;- г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 9, с 15.00 до 18.00 часов;- г. Добрянка, ул. 8 марта, д. 13, с 15.00 до 18.00 часов;- г. Краснокамск, ул. Коммунальная, д. 23, с 15.00 до 18.00 часов;- г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 42, с 15.00 до 18.00 часов;- г. Кунгур, ул. Советская, д. 26, с 15.00 до 18.00 часов;- г. Лысьва, ул. Мира, д. 26, с 15.00 до 18.00 часов;- г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 72, с 15.00 до 18.00 часов;- г. Оса, ул. Степана Разина, д. 81, копр. 2, с 15.00 до 18.00 часов;- г. Очер, ул. Ленина, д. 33, с 15.00 до 18.00 часов;- г. Соликамск, ул. Северная, д. 53, с 15.00 до 18.00 часов;- г. Чайковский ул. Декабристов, д. 9, с 15.00 до 18.00 часов;- г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 9, с 15.00 до 18.00 часов;- г. Чусовой, ул. Чайковского, д. 18, с 15.00 до 18.00 часов.