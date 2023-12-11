Причиной пожара в Соликамском доме-интернате для престарелых стала неосторожность при курении
"Сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в Соликамском доме-интернате для престарелых и инвалидов поступило 10 декабря в 14:37. К месту вызова направлены 35 человек личного состава и 12 единиц техники. До приезда персоналом было выведено 38 человек со второго этажа на первый, где не было задымления. Происходило тление матраса в палате на втором этаже. Пожар ликвидирован в 14:52 на площади 2 квадратных метра. Причиной пожара стала неосторожность при курении", - сообщила Диана Паршукова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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