Пермский зоопарк показал, как переносят морозы животные

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Ожидаемо, не испугались аномального похолодания и белые медведи - их шкура в сочетании с толстым слоем подкожного жира позволяет нормально существовать даже при -80 градусах.
Хорошо себя чувствуют и полярные волки, привыкшие к низким температурам на генетическом уровне.
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