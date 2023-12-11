В День Конституции пермская телебашня включит праздничную подсветку
Также в этот же день филиал РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» отмечает 65 лет со дня создания. Патриотическую часть сценария праздничной подсветки дополнит блок световых эффектов к юбилею Пермского телецентра. По всей высоте телебашни пройдут световые радиоволны, а светильники на антенне телебашни будут передавать слова «С Днем рождения» азбукой Морзе.
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