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В Перми состоялся специальный показ фильма-оперы «Пиковая дама»
Над фильмом работали режиссеры-постановщики Дмитрий Бертман и Валерий Спирин. Жанр «фильм-опера» достаточно сложный, и последние 30 с лишним лет в России такого не снимали.
Стоит отметить, что это не просто видеоверсия спектакля, а полноценный художественный фильм. Он включает в себя элементы исторической драмы, психологического триллера и, конечно, мистики.
В кинокартине важна каждая деталь. Так, богато украшенный дом графини, похожий на ловушку, из которой невозможно уйти, буквально становится самостоятельным действующим лицом.
Особое внимание во время съемок уделили звуку: чтобы добиться эффекта полного погружения, его записывали с помощью новейших технологий. Есть здесь и нечто загадочное, что заставляет людей возвращаться снова и снова.
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