В Перми состоялся специальный показ фильма-оперы «Пиковая дама»

В Перми состоялся показ всемирно известной оперы П.И. Чайковского "Пиковая дама" по одноименной повести А.С. Пушкина. Фильм (12+) создан театром «Геликон-опера» совместно с телеканалом «Россия-Культура» в рамках проекта «Театр в кино».Окунуться в высокое театральное искусство можно не выходя из кинозала. Знаменитую оперу Петра Чайковского «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина перенесли на большие экраны.Над фильмом работали режиссеры-постановщики Дмитрий Бертман и Валерий Спирин. Жанр «фильм-опера» достаточно сложный, и последние 30 с лишним лет в России такого не снимали.Стоит отметить, что это не просто видеоверсия спектакля, а полноценный художественный фильм. Он включает в себя элементы исторической драмы, психологического триллера и, конечно, мистики.В кинокартине важна каждая деталь. Так, богато украшенный дом графини, похожий на ловушку, из которой невозможно уйти, буквально становится самостоятельным действующим лицом.Особое внимание во время съемок уделили звуку: чтобы добиться эффекта полного погружения, его записывали с помощью новейших технологий. Есть здесь и нечто загадочное, что заставляет людей возвращаться снова и снова.