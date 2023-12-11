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Владельцы гаражей возле железной дороги могут оформить права на землю
Для получения согласия ОАО «Российские железные дороги» на раздел участка, владельцам гаражей необходимо обратиться с письменным заявлением к данному акционерному обществу по адресу: улица Генкеля, 6. С заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении участка владельцу капитального гаража в полосе отвода железной дороги, необходимо обращаться в Территориальное управление Росимущества в Пермском крае по адресу: улица Куйбышева, 6, приложив к заявлению полученное от ОАО «РЖД» согласие на раздел участка, подготовленную схему расположения участка и иные предусмотренные законом документы.
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