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Владельцы гаражей возле железной дороги могут оформить права на землю

Владельцы гаражей, расположенных в границе полосы отвода железной дороги, теперь могут оформить права на землю под своим объектом недвижимости, сообщили в городском департаменте земельных отношений. Такая возможность у владельцев гаражей появилась в связи с внесением изменений в федеральное законодательство, вступивших в силу с 1 октября 2023 года. До этих изменений землю под гаражом вблизи железной дороги оформить в собственность было невозможно.Теперь если на земельном участке, который является федеральной собственностью и предоставлен ОАО «Российские железные дороги», расположен гараж, то участок под ним подлежит образованию путем раздела. Для этого необходимо получить письменное согласие ОАО «РЖД» на раздел участка.
Для получения согласия ОАО «Российские железные дороги» на раздел участка, владельцам гаражей необходимо обратиться с письменным заявлением к данному акционерному обществу по адресу: улица Генкеля, 6. С заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении участка владельцу капитального гаража в полосе отвода железной дороги, необходимо обращаться в Территориальное управление Росимущества в Пермском крае по адресу: улица Куйбышева, 6, приложив к заявлению полученное от ОАО «РЖД» согласие на раздел участка, подготовленную схему расположения участка и иные предусмотренные законом документы.

Опубликовано: 11.12.2023 в 11:34 в рубрике - Вести Пермь

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