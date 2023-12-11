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Огнеборцы ликвидировали пожар в ангаре на ул. Усольской
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← В Перми приступили к строительству главного ледового городка
Владельцы гаражей возле железной дороги могут оформить права на землю →
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