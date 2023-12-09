В Перми стартовала ежегодная акция «Коробка храбрости». Это когда школьники дарят подарки своим сверстникам, вынужденным проходить длительное лечение в больницах.В 44-й пермской школе это уже традиция. «Коробку храбрости» здесь собирают третий год подряд.Елена Большакова, заместитель директора по воспитательной работе школы №44 г. Перми: "В этом году мы провели разговоры о важном, как раз была тем волонтерства, и дети благодаря этим разговорам о важном еще больше прониклись и участвовали в этой акции".«Коробку храбрости» собирают для детей, проходящих в больницах длительное лечение. Приносят игрушки, канцтовары и, конечно, книги.Условия акции висят на самом видном месте, рядом с расписанием уроков, не заметить сложно, да и правила достаточно просты. Пригодится все, с чем играл бы сам. Единственное ограничение — это мягкие игрушки, все-таки в больницах им не место.Ирек Хазиев, депутат Законодательного собрания, благотворительную акцию в своей родной школе организует уже не первый год. Но в этом году удалось значительно расширить географию, в числе участников сегодня весь Пермский край.Ирек Хазиев, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Сострадание и желание помочь ближнему — это именно те качества, которые мы хотим видеть в наших детях. А личный пример и соучастие помогает воспитать. Поэтому именно школы, именно дети совместно со взрослыми, родителями и учителями".Первая из «коробок храбрости» уже пребыла в онкологическое отделение краевой детской больницы. В прошлом году эта больница уже участвовала в акции.Дмитрий Антонов, главный врач Пермской краевой детской клинической больницы: "«Коробка храбрости» — маленькое такое пособие, поддержка, которая делает ребенка смелее, храбрее".Не случайно акцию стараются проводить в декабре. К Новому году важно создать хорошее настроение у детей даже в больнице.