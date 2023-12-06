Раиса Кассина прокомментировала режим работы прикамских школ в морозы

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина прокомментировала режим работы школ, на этой неделе он может быть изменен в связи с аномальным похолоданием в Пермском крае. Пик похолодания придется на четверг и пятницу. По словам министра, каждая школа принимает решение самостоятельно. Если решено уходить на дистант, то уходят все, и ребенка вести на уроки не надо. Если школа работает, а родителям кажется, что слишком холодно, они вправе оставить ребенка дома."Есть рекомендация Роспотребнадзора о том, при каких температурах дети могут не ходить в школу. Ключевое слово - "могут" не ходить в школу. Нужно пользоваться прежде всего этими рекомендациями. 1-4 классы - ниже -25 градусов, если с ветром, 27 градусов - тот промежуток, когда точно можно ребенка в школу не водить. 5-9 классы - ниже -28 градусов, 10-11 классы - ниже -30...-32. Решение в каждом муниципалитете принимается индивидуально школой. Но если ребенок пришел в школу, например, родители его на машине привезли, занятия будут организованы в обычном порядке, даже если будет один ребенок в классе", - прокомментировала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.