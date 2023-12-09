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В преддверии Нового года ювелиры пермской «Сереброники» представили 10 новых коллекций
Коллекция «Знаки судьбы» спустя два десятка лет вновь доступна для всех любителей изделий из серебра и средневековых символических крестьянских украшений.
Ювелирная компания «Сереброника» представила сразу 10 новых коллекций. Это «Неовенера» – вечные образы женской красоты.
«Сила предков» – славянские обереги с животными-тотемами, а также с текучей конструкцией славянского рушника. «Серебряный свет» в виде обрядовых шаманских зеркал. «Небесный камень» с сакральной тайной лазурита.
Украшения в Пермском зверином стиле от оригинала не отличить. А в преддверии главного праздника страны есть коллекция «Эра дракона».
Наступающий Новый год – год дракона. Конечно же, не обошлось без него. Вот серебряная монета с золочением. Она символизирует благополучие и удачу.
Такого результата, по словам представителей серебряной компании, добиться пока не смог никто в мире.
Андрей Саламатин, основатель международной ювелирной компании «Сереброника»: "Вывести сразу 10 новых коллекций очень сложно. Ювелиры, дизайнеры, художники «Сереброники» стараются целый год для того, чтобы в декабре удивить новыми коллекциями. И они правда удивительные".
Важно, что все украшения создаются на крупнейшем на Урале серебряном производстве и существуют в единственном в мире экземпляре. И уже сейчас началась работа над новыми шедеврами.
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