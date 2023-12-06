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В Перми продолжается приём заявок на конкурс по лучшему оформлению предприятий к Новому году
Предприятия промышленности и потребительского рынка Перми до 18 декабря 2023 года могут подать заявку об участии в конкурсе в администрацию района города по месту размещения предприятия или в городской департамент экономики и промышленной политики. Участие в конкурсе бесплатное. Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками, а участники получат почётные дипломы и сувениры.
Информацию по всем интересующим вопросам можно получить в департаменте экономики и промышленной политики.
Обязательное условие участия в конкурсе – световое оформление входных зон и прилегающих территорий. В критерии оценки также включены такие параметры как световое оформление входных зон, прилегающих территорий, оформление витрин, наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории (оформление деревьев, установка ледяных фигур и объёмных скульптур, выполненных по различным технологиям.
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