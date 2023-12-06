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Знаком отличия «Гордость Пермского края» отмечены 605 школьников и студентов Прикамья
Всего обладателями премии в этом году стали 605 школьников и студентов. Традиционно конкурс проходит по четырем номинациям: «Общественная деятельность», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Интеллект». Дмитрий Махонин вручил награды лидерам по количеству баллов в каждой номинации. Вместе со знаком отличия лауреаты получают сертификат и денежную премию в размере 5 тыс. руб., а абсолютные победители дополнительно получили памятную статуэтку.Абсолютным победителем в номинации «Интеллект» стала Алена Варлашова из школы № 93 (г. Пермь). В номинации «Культура и искусство» максимальный балл набрал Иван Ложкин, который занимается в детской школе искусств г. Краснокамска по классу «Сольное пение». В номинации «Физическая культура и спорт» лидером стал воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Старт» г. Перми Дарий Идрисов. В номинации «Общественная деятельность» больше всех баллов среди 42 получателей набрала Елизавета Чигвинцева из Куеды, активист «Движения первых».
Всего за время существования премии особым знаком отличия отмечены более 5,4 тыс. ребят с выдающимися способностями в возрасте от 14 до 21.
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