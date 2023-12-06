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Знаком отличия «Гордость Пермского края» отмечены 605 школьников и студентов Прикамья →
В Прикамье увеличат стипендии для студентов-целевиков медвузов
Благодаря внесению изменений в закон о мерах поддержки обучающихся, студенты будут получать 8 тыс. руб. в первый семестр обучения и 14 тыс. руб. — во второй. Для врачей, обучающихся по программам ординатуры, выплата составит 28 тыс. руб. в первый семестр и 49 тыс. руб. — во второй.
В Минздраве Прикамья уточнили, что на сегодняшний день целевую подготовку в медицинских вузах Пермского края проходят свыше 1100 студентов и 275 ординаторов. В случае принятия изменений в закон они смогут получать увеличенные стипендии уже с января 2024 года.
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