В Прикамье увеличат стипендии для студентов-целевиков медвузов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в краевой парламент законопроект об увеличении размера выплат для студентов медвузов, которые заключили целевой договор и обучаются по программе специалитета и в ординатуре.Благодаря внесению изменений в закон о мерах поддержки обучающихся, студенты будут получать 8 тыс. руб. в первый семестр обучения и 14 тыс. руб. — во второй. Для врачей, обучающихся по программам ординатуры, выплата составит 28 тыс. руб. в первый семестр и 49 тыс. руб. — во второй.В Минздраве Прикамья уточнили, что на сегодняшний день целевую подготовку в медицинских вузах Пермского края проходят свыше 1100 студентов и 275 ординаторов. В случае принятия изменений в закон они смогут получать увеличенные стипендии уже с января 2024 года.