В Едином центре поддержки семей участников СВО пройдет расширенный прием граждан

Единый центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО организует очередной расширенный прием граждан для родных и близких мобилизованных, контрактников и добровольцев. В четверг, 7 декабря, консультации проведут специалисты Министерства территориальной безопасности, Военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка, представитель военного госпиталя в Перми, судебные приставы краевого ГУФССП России. Очный прием состоится с 15.00 до 18.00 в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (г. Пермь, ул. Сибирская, 59).Напомним, на площадке Дома офицеров Пермского гарнизона каждый вторник и четверг с 15.00 до 18.00 семьи мобилизованных и участников СВО могут получить социальную, консультационную и юридическую помощь. Также центр является пунктом сбора гуманитарных грузов для прикамцев, призванных в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации, а также добровольцев и других участников СВО. Кроме того, на базе центра организован пункт сбора полевой почты для бойцов.