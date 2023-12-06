Сборные команды колледжей и техникумов объединила "Гонка ГТО"

В Перми на базе колледжа олимпийского резерва Пермского края впервые прошла «Гонка ГТО» - новый вид соревнований в рамках всероссийского комплекса. Сборные команды колледжей и техникумов региона проходили командную эстафету.Проверить себя на прочность приехали ребята из колледжей и техникумов со всего Прикамья. Всего 13 команд. В каждой по 6 человек. Место действия- колледж олимпийского резерва Пермского края, который и стал инициатором «Гонок ГТО».Светлана Гончарова, директор колледжа олимпийского резерва Пермского края: "Гонка ГТО - это у нас фишка теперь. Это не просто выполнение нормативов каждым отдельным участником, это эстафеты, это командное участие. Для них это праздник, в любом случае это спортивный праздник всегда».Ребятам предстояло на время и правильно пройти полосу препятствий. Это прыжки в длину, отжимание, рывок гири для юношей, подъем туловища из положения лежа на спине, подтягивания на перекладинах. Свои наставления участникам дали старшие спортсмены.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры Пермского края: «Соревнуясь с собой, вы точно понимаете, что есть четкие нормативы, которые вы можете достигнуть и натренировать себя до этих нормативов. Я вам желаю проявить всю силу и волю к победе».Программа ГТО появилась в 1931 году благодаря инициативе комсомола. Первый комплекс состоял из 21 испытания.Сергей Яшкин герой России: "Вспоминая себя, я тоже учился в профессиональном техническом училище, занимался спортом, сдавал нормы ГТО. Сейчас каждый день тренируюсь, занимаюсь спортом. Считаю, что в здоровом теле-здоровый дух».Следующий год будет юбилейным 10-м с начала возрождения комплекса ГТО в России.Победители получат знаки отличия в подтверждение своих достижений. Каждый за свое место- бронза, серебро и золото.Проигравших нет. Ведь самое важное, что ребята наладили командный дух, получили яркие эмоции и испытали себя.