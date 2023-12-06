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В Перми полицейские задержали мужчину, который преследовал женщин
"Сегодня оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции. В настоящее время его опрашивают, выясняются мотивы его поступка", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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