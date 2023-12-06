Пермские волонтеры научились делать "сухой душ" для бойцов СВО

В приемной депутата пермской Думы Олега Шлыкова каждый желающий мог научиться нехитрому делу по изготовлению "сухого душа". Здесь уже давно неравнодушные жители Закамска делают разные полезные вещи для фронта. Проект называется - "Твой час для Победы".Необычно и с пользой проходит личная встреча в штабе депутата Олега Шлыкова в Кировском районе. Можно и о судьбе района поговорить, и вопросы задать, и заняться делом полезным. Сегодня это символично – в День волонтера.Олег Шлыков, депутат Пермской городской думы от партии «Единая Россия»: "Когда приходят родители с детьми – это важно. Потому что дети всегда видят, чем заняты взрослые. Если взрослый отдает свое время для нашей общей победы, ребенку потом объяснять ничего не надо".Дорнит вырезают, вливают в него специальный раствор, заворачивают в пакетики. Остается капнуть на него воды, и он вспенится как губка. Изготавливают такие души в рамках проекта «Твой час для победы».Снежана Григорьева, куратор проекта «Твой час для победы»: "Чувство трепета, заботы и желание помочь - в каждом нашем маленьком пакетике сухих армейских душей".Проект запустили в марте прошлого года. За это время удалось отправить на фронт 30 тысяч комплектов армейского душа. Помогают их делать и школьники, и студенты, и пенсионеры.Благодарностями за проделанную работу сегодня наградили волонтеров. А новая партия "сухого армейского душа" уже скоро отправится в зону специальной военной операции.