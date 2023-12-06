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Пермские волонтеры научились делать "сухой душ" для бойцов СВО
Олег Шлыков, депутат Пермской городской думы от партии «Единая Россия»: "Когда приходят родители с детьми – это важно. Потому что дети всегда видят, чем заняты взрослые. Если взрослый отдает свое время для нашей общей победы, ребенку потом объяснять ничего не надо".
Дорнит вырезают, вливают в него специальный раствор, заворачивают в пакетики. Остается капнуть на него воды, и он вспенится как губка. Изготавливают такие души в рамках проекта «Твой час для победы».
Снежана Григорьева, куратор проекта «Твой час для победы»: "Чувство трепета, заботы и желание помочь - в каждом нашем маленьком пакетике сухих армейских душей".
Проект запустили в марте прошлого года. За это время удалось отправить на фронт 30 тысяч комплектов армейского душа. Помогают их делать и школьники, и студенты, и пенсионеры.
Благодарностями за проделанную работу сегодня наградили волонтеров. А новая партия "сухого армейского душа" уже скоро отправится в зону специальной военной операции.
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