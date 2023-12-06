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Минобр напомнил, при какой температуре воздуха можно не ходить в школу
Рекомендованы следующие температурные показатели, при которых возможно не ходить в школу:
-25...-28 — 1-4 классы;
-28...-30 — 1-9 классы;
-30...-32 — отменяются занятия во всех классах.
Если родитель решает оставить ребенка дома, то необходимо предупредить классного руководителя. Если даже при низких температурах родители решат отправить детей в школу, занятия пройдут в обычном формате.
Решение о режиме работы в период похолодания принимает отдельно каждое муниципальное управление образования. Также инициатором отмены занятий может выступить администрация школы.
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