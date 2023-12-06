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В мэрии не смогли подтвердить законность работы снежного полигона в Загарье
Свалка работает круглосуточно, особенно в последние дни. КАМАЗ за КАМАЗом сюда свозят снег с городских улиц вместе с разными химически активными и вредными веществами. Людей возмутило такое соседство.
Представитель подрядчика на месте заявил корреспонденту "Вести Пермь", что они работают по договору с администрацией Свердловского района Перми, разрешение на складирование снега в этом месте у них есть.
"Вести" обратились в пресс-службу администрации Перми с просьбой проверить законность работы снежного полигона в черте города. Прошло два дня, ответ так и не получен.
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