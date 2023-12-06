В Перми новогодние елки подверглись атакам вандалов

С городских ёлок, которые сейчас активно устанавливаются во всех районах Перми, стали пропадать игрушки и праздничные украшения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.Например, с ёлки на Соборной площади снимают новогодние украшения, в других локациях залезают на объекты, чтобы сфотографироваться, ломают конструкции, рвут гирлянды."Городские власти, конечно, восполнят недостающие элементы, но придется тратить средства на видеонаблюдение и усиление контроля, а они могли быть направлены на дополнительные декоративные элементы к празднику. Надеемся, что случаи предновогоднего вандализма останутся в прошлом и не будут омрачать праздник. Также просим родителей объяснить детям, что к городскому убранству нужно относиться бережно", - заявили в мэрии Перми.