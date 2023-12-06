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В Перми новогодние елки подверглись атакам вандалов
Например, с ёлки на Соборной площади снимают новогодние украшения, в других локациях залезают на объекты, чтобы сфотографироваться, ломают конструкции, рвут гирлянды.
"Городские власти, конечно, восполнят недостающие элементы, но придется тратить средства на видеонаблюдение и усиление контроля, а они могли быть направлены на дополнительные декоративные элементы к празднику. Надеемся, что случаи предновогоднего вандализма останутся в прошлом и не будут омрачать праздник. Также просим родителей объяснить детям, что к городскому убранству нужно относиться бережно", - заявили в мэрии Перми.
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