В Перми открылся Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции

В Перми в здании консультативной поликлиники Пермской краевой клинической больницы открылся центр охраны здоровья семьи и репродукции. За сложным названием скрывается стратегическое назначение - способствовать появлению на свет желанных и здоровых детей. При этом новый центр имеет свои филиалы и в территориях края.В новом краевом центре охраны здоровья семьи и репродукции придерживаются принципа «одного окна». Сразу семь врачей узкого профиля всегда на местах. Редкий момент, когда не в кабинетах, а все вместе- на открытии.Эндокринолог – один из тех специалистов, которого необходимо посещать перед планированием беременности и во время. Поэтому консультации у Людмилы Ермаковой идут одна за другой.Людмила Ермакова, врач-эндокринолог: "Есть пациентки, у которых есть сопутствующее заболевание в виде сахарного диабета, уже имеющихся нарушений функций щитовидной железы, поэтому весь период беременности и после родов мы должны наблюдать таких женщин".Сам центр находится в здании консультативной поликлиники Пермской краевой клинической больницы. Это значит, что решить можно любой вопрос.Юлия Костарева, заведующая консультативно-диагностической поликлиникой ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница»: "Мы создали этот центр совместно с Министерством здравоохранения Пермского края, чтобы полностью охватить женщину со всех сторон, чтобы дать окончательное заключение, чтобы женщина имела план, что ей дальше делать: либо отправить на оперативное лечение, либо, если необходимо, на экстракорпоральное оплодотворение".В Прикамье учреждение является «якорным» и координирует деятельность 18 кабинетов охраны репродуктивного здоровья, которые открылись в этому году.Наталья Долгомирова, начальник управления по организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможению министерства здравоохранения Пермского края: "2024 год объявлен Президентом РФ Годом семьи. Главные цели центра – лечение бесплодия, диагностика проблем, решение вопроса о необходимости проведения вспомогательных репродуктивных технологий, оказание медицинской помощи".Здоровье жителей Прикамья – приоритет для краевых властей. Именно для этого в регионе реализуются проекты во всех сферах, в том числе в здравоохранении, благодаря которым повышается доступность медицинской помощи. Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции – один из них.Символично, что центр открылся в преддверии Нового года, время, когда чудеса случаются, и здесь для этого, похоже, созданы все условия. А сам период воплощения чьей-либо мечты не ограничен лишь одним днём в году.