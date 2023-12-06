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В Перми открылся Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции
Эндокринолог – один из тех специалистов, которого необходимо посещать перед планированием беременности и во время. Поэтому консультации у Людмилы Ермаковой идут одна за другой.
Людмила Ермакова, врач-эндокринолог: "Есть пациентки, у которых есть сопутствующее заболевание в виде сахарного диабета, уже имеющихся нарушений функций щитовидной железы, поэтому весь период беременности и после родов мы должны наблюдать таких женщин".
Сам центр находится в здании консультативной поликлиники Пермской краевой клинической больницы. Это значит, что решить можно любой вопрос.
Юлия Костарева, заведующая консультативно-диагностической поликлиникой ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница»: "Мы создали этот центр совместно с Министерством здравоохранения Пермского края, чтобы полностью охватить женщину со всех сторон, чтобы дать окончательное заключение, чтобы женщина имела план, что ей дальше делать: либо отправить на оперативное лечение, либо, если необходимо, на экстракорпоральное оплодотворение".
В Прикамье учреждение является «якорным» и координирует деятельность 18 кабинетов охраны репродуктивного здоровья, которые открылись в этому году.
Наталья Долгомирова, начальник управления по организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможению министерства здравоохранения Пермского края: "2024 год объявлен Президентом РФ Годом семьи. Главные цели центра – лечение бесплодия, диагностика проблем, решение вопроса о необходимости проведения вспомогательных репродуктивных технологий, оказание медицинской помощи".
Здоровье жителей Прикамья – приоритет для краевых властей. Именно для этого в регионе реализуются проекты во всех сферах, в том числе в здравоохранении, благодаря которым повышается доступность медицинской помощи. Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции – один из них.
Символично, что центр открылся в преддверии Нового года, время, когда чудеса случаются, и здесь для этого, похоже, созданы все условия. А сам период воплощения чьей-либо мечты не ограничен лишь одним днём в году.
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