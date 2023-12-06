В Прикамье работает горячая линия по выбору новогодних подарков

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Восточный территориальный отдел, г. Чусовой: 8 (34-256)5-47-60 (доб. 1)
Западный территориальный отдел, г. Пермь: 8 (342) 284-07-29
Коми-Пермяцкий территориальный отдел, г. Кудымкар: 8 (34-260) 4-53-43
Северный территориальный отдел, г. Соликамск: 8 (34-253) 4-23-03
Центральный территориальный отдел, г. Пермь: 8 (342) 229-75-70
Южный территориальный отдел, г. Чайковский: 8 (34-241) 4-13-80
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