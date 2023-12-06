Пермские ученые тестируют новый способ очистки грунтовых вод от нефтепродуктов

Ученые Пермского классического университета, совместно с коллегами из разных конструкторских бюро, нашли новый способ очистки грунтовых вод от нефтепродуктов. Установка сейчас проходит испытания.В специальной ёмкости выращиваются микроорганизмы. Они являются неким аналогом дрожжей. Только если дрожжи едят простейшие сахара, то эти организмы питаются нефтепродуктами. Сделать так, чтобы было чисто — в двух словах, цель технологии, которую разработали ученые лаборатории геологии естественнонаучного института ПГУ, совместно с коллегами из других конструкторских бюро.Дмитрий Касаткин, конструктор разработки: "Обычно все за нефтью гоняются, а мы с нефтью боремся. То есть большие концентрации на нефтебазах, неизбежно происходят протечки, неизбежно происходят утечки углеводородов при добыче, при транспортировке. И наша задача как раз в обратную сторону сделать так, чтобы всё было чисто".Новая технология позволяет эффективно очищать подземные воды от нефтепродуктов. Это предотвращает загрязнение водных объектов в целом и улучшает экологическую ситуацию. Сегодня ученые уже смело испытывают свою разработку.Алексей Барышников: "Здесь мы видим устье скважины, эта металлическая труба, в которой на глубине 6 метров расположено непосредственно само оборудование для очистки воды. На поверхности у нас располагается кислородный баллон с редуктором для дозированной подачи кислорода".На баллоне же установлены датчики, которые в режиме реального времени показывают данные, которые затем передаются в офис.На специальном сайте ученые могут отслеживать изменения содержания кислорода и температуру подземных вод.Такая технология значительно снижает трудоёмкость работ и материальные затраты, а самое главное — не наносит вред окружающей среде. И, возможно, уже в ближайшем будущем разработка именно наших ученых будет использоваться по всей стране.