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Пермские ученые тестируют новый способ очистки грунтовых вод от нефтепродуктов
Дмитрий Касаткин, конструктор разработки: "Обычно все за нефтью гоняются, а мы с нефтью боремся. То есть большие концентрации на нефтебазах, неизбежно происходят протечки, неизбежно происходят утечки углеводородов при добыче, при транспортировке. И наша задача как раз в обратную сторону сделать так, чтобы всё было чисто".
Новая технология позволяет эффективно очищать подземные воды от нефтепродуктов. Это предотвращает загрязнение водных объектов в целом и улучшает экологическую ситуацию. Сегодня ученые уже смело испытывают свою разработку.
Алексей Барышников: "Здесь мы видим устье скважины, эта металлическая труба, в которой на глубине 6 метров расположено непосредственно само оборудование для очистки воды. На поверхности у нас располагается кислородный баллон с редуктором для дозированной подачи кислорода".
На баллоне же установлены датчики, которые в режиме реального времени показывают данные, которые затем передаются в офис.
На специальном сайте ученые могут отслеживать изменения содержания кислорода и температуру подземных вод.
Такая технология значительно снижает трудоёмкость работ и материальные затраты, а самое главное — не наносит вред окружающей среде. И, возможно, уже в ближайшем будущем разработка именно наших ученых будет использоваться по всей стране.
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