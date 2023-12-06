В краевой столице прошел форум «Пермь-300. Старт в новый век»

В Международный день волонтера в Перми состоялся форум общественности, который по традиции собрал как добровольцев, так и просто инициативных людей. Основная цель площадки - обмен опытом. Но нашлось время и для того, чтобы отметить лучших.Поделиться опытом и узнать новые практики общественники смогли на городском форуме «Пермь-300. Старт в новый век» во Дворце Молодёжи. С приветственным словом перед участниками выступил глава Перми Эдуард Соснин.Эдуард Соснин, глава Перми: "Город должен обеспечивать своих жителей удобством не только для нас с вами, но и для тех, кто приезжает в наш город и может реализовать в нём свои таланты. Мы ставим перед собой амбициозные планы. К 2030 году мы хотим стать лидерами по качеству жизни и экономическому развитию в Приволжском федеральном округе".Импульсы развития города стали одной из тем форума. Об этом участники узнали на мастер-классах. Эксперты поделились практиками проведения дворовых игр, провели тренинг по развитию лидерских качеств.Городской форум «Пермь-300. Старт в новый век» объединил больше 100 общественников и сотрудников некоммерческих организаций. Здесь как представители старшего поколения, так и молодёжь.С последними в неформальной обстановке пообщался глава города, обсудил перспективы для самореализации молодежи. В этом году больше 4 тысяч студентов вступили в трудовые и волонтерские отряды.Алексей Блюмин, руководитель Пермского отделения "Российских студенческих отрядов": "В год 300-летия было большое количество мероприятий, практически ни одно не обошлось без наших волонтеров".Прошло на форуме также награждение лучших представителей волонтёрства. Владимир и Ирина Поповы — члены гуманитарного центра Прикамья. Оказывают адресную помощь участникам СВО, а также их семьям.Владимир и Ирина Поповы, волонтёры: "Мы считаем очень важным помощь нашим ребятам сейчас, которые находятся на передовой".Итог форума - десятки инициатив, которые уже в ближайшее время будут реализованы на местах.