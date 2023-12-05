Выставка супергероев Maрвел открылась в Перми

Стать супергероем отныне можно и в Перми. Или хотя бы примерить его костюм, вдруг не понравится.Не такое уж и простое это дело - облачиться в костюм Железного человека. Максим Дербенёв ёмко объясняет, за что мужчины разных поколений любят именно этого героя вселенной Марвел.Максим Дербенёв: "У него есть сердце, реактор".Реалистичные костюмы 10 супергероев Марвел представлены на тематической выставке в ТРК «Спешилов». О каждом подробно рассказывают экскурсоводы.Пока младшие в семье Костаревых примериваются к увесистому Молоту Тора, старшие собирают коллекцию любимых персонажей по фотозонам.Антон Костарев: "Мы всей семьёй любим Вселенную Марвел".В VR-зоне Алексей Телепаев морально помогает сыну перейти на третий уровень.Алексей Телепаев: "Арена, мячики летают, их сбиваешь, иначе они тебя убьют. И всё, пятый уровень. Дальше уже не смог".Переходя от аттракциона к аттракциону, можно и себя попробовать в роли супергероев.Василиса Антонюк, старший администратор выставки "Супергерои Марвел": "У нас есть много интерактивных зон: это виртуальные квесты, мастер- классы, это поделочки, которые можно изготовить своими руками, катание на роботах и изготовление различных сувениров. Все интерактивы у нас для любого возраста, также на выходе каждый ребёнок получает паспорт Супергероя".Несколько раз в неделю специальные шоу. А по вторникам выставку могут посетить дети льготных категорий. Запись через горячую линию.Провести время с героями Марвел можно в ТРК «Спешилов» по 8 января с 10.00 утра до 21.00 вечера каждый день, кроме понедельника.