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Выставка супергероев Maрвел открылась в Перми
Не такое уж и простое это дело - облачиться в костюм Железного человека. Максим Дербенёв ёмко объясняет, за что мужчины разных поколений любят именно этого героя вселенной Марвел.
Максим Дербенёв: "У него есть сердце, реактор".
Реалистичные костюмы 10 супергероев Марвел представлены на тематической выставке в ТРК «Спешилов». О каждом подробно рассказывают экскурсоводы.
Пока младшие в семье Костаревых примериваются к увесистому Молоту Тора, старшие собирают коллекцию любимых персонажей по фотозонам.
Антон Костарев: "Мы всей семьёй любим Вселенную Марвел".
В VR-зоне Алексей Телепаев морально помогает сыну перейти на третий уровень.
Алексей Телепаев: "Арена, мячики летают, их сбиваешь, иначе они тебя убьют. И всё, пятый уровень. Дальше уже не смог".
Переходя от аттракциона к аттракциону, можно и себя попробовать в роли супергероев.
Василиса Антонюк, старший администратор выставки "Супергерои Марвел": "У нас есть много интерактивных зон: это виртуальные квесты, мастер- классы, это поделочки, которые можно изготовить своими руками, катание на роботах и изготовление различных сувениров. Все интерактивы у нас для любого возраста, также на выходе каждый ребёнок получает паспорт Супергероя".
Несколько раз в неделю специальные шоу. А по вторникам выставку могут посетить дети льготных категорий. Запись через горячую линию.
Провести время с героями Марвел можно в ТРК «Спешилов» по 8 января с 10.00 утра до 21.00 вечера каждый день, кроме понедельника.
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