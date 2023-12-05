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В Прикамье объявлено штормовое предупреждение из-за морозов
В связи с прохождением прогнозируемых опасных погодных явлений возможны аварии на системах ЖКХ, рост техногенных пожаров связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей из-за подключенных электрообогревателей. Ранее по поручению губернатора был создан краевой оперативный штаб по ЖКХ в связи с предстоящими морозами. Проводятся проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, ресурсных организаций, энергетического комплекса. Аварийные бригады будут переведены в режим повышенной готовности на случай возможных происшествий.
В Минобразования Прикамья напоминают, что ученики 1-4 классов могут не ходить в школу при температуре -25..-28°C, ученики 5-9 классов при температуре -28..-30°C, все занятия в школах отменяются при температуре -30..-32°C.
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