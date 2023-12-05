В центре Перми вандалы изрезали баннер, маскирующий старый забор насосной станции

Не помешали ни сугробы, ни даже элементарная лень. Более 500 метров забора испорчено. Баннерами прикрыли старый бетонный забор, чтобы не портил центральный облик Перми. Но теперь стало еще хуже.Самый центр Перми - квартал, ограниченный улицами Белинского, Чернышевского и Героев Хасана. В сентябре серый скучный забор закрыли красочным баннером с рисунком. Долго он не продержался, в выходные по всему периметру неизвестный изрезал его ножом.Нина Сурнина: "Было вообще супер, нам вообще очень сильно понравилось. Но то, что это сотворили, это вообще идиотство какое-то, я хочу сказать. Это вообще не люди, я не знаю кто!"За забором находится насосная станция компании «Новогор-Прикамье». Ее сейчас готовят к реконструкции, вместе с ней должен поменяться и забор. А пока на время коммунальщики решили обновить картинку и порадовать пермяков к 300-летию города.Насосная станция объект, безусловно, стратегический. Только вот охраняется она в основном по внутреннему периметру. Там и охрана, и система видеонаблюдения. Снаружи же забор в самом центре города оказался беззащитен перед вандалами.Все городские камеры видеонаблюдения на площади Карла Маркса обращены на новую стелу «Город трудовой доблести», при этом сам забор не снимает ни одна. Есть надежда, что злоумышленник случайно попал ни видео частного регистратора. Но с этим, по всей видимости, теперь будет разбираться полиция.Инна Сухомесова, начальник управления по связям с общественностью ООО «Новогор-Прикамье»: "Сейчас как раз мы занимаемся тем, что подсчитываем ущерб, понимаем, что можно сделать, чтобы восстановить эту ситуацию. И конечно, готовим обращение в правоохранительные органы. Надеемся, что полиция поможет нам найти этих вандалов".Ущерб при этом получается немалый. Учитывая, что длина забора более 500 метров, даже по самым скромным подсчетам на установку баннера ушло не меньше миллиона рублей. Так что вандалам придется ответить не только за хулиганство, но и возместить все материальные затраты.