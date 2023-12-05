В Прикамье вспоминают жертв пожара в клубе "Хромая лошадь"

В Перми и Пермском крае сегодня вспоминают жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Трагедия произошла 14 лет назад. В течение дня желающие смогут возложить цветы у мемориала, расположенного в сквере Уральских добровольцев. В 12:30 для родственников будет организован выезд автобуса на Северное кладбище, где также пройдут траурные мероприятия.Пожар в клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года. Основной причиной случившегося криминалисты назвали несоблюдение техники безопасности. В клубе, рассчитанном на 50 человек, находилось около 300. Запасной выход всего один. К основному вел узкий коридор. Началась давка. Мгновенно зал заволокло едким дымом. Чтобы успеть выйти, у посетителей было всего 3,5 минуты. Но выбраться из клуба — еще не означало выжить. При пожаре и позже, в больницах, скончались 157 человек.Ответственные получили тюремные сроки от 6 до 9 лет. На скамье подсудимых оказались девять человек - это менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы. Сейчас они уже все на свободе. Анатолий Зак — владелец заведения — по некоторым данным, живет в Израиле. Бывший глава Госпожнадзора Пермского края Владимир Мухутдинов не только избежал тюремного срока, но и был освобожден судом от выплаты штрафа в 70 тысяч рублей в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.