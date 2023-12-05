С начала года в Перми устранили более 15 тысяч незаконных граффити

По результатам мониторинга, за 11 месяцев 2023 года в Перми выявлено 17 676 надписей, графических рисунков и иных изображений, незаконно нанесённых на фасады зданий. В адрес юридических и физических лиц направлено 13 676 информационных писем о необходимости устранения нарушений. В итоге, было устранено 15 844 изображений, это 90% нелегальных рисунков и надписей. Об этом сообщили в администрации Перми.В Пермском крае предусмотрена административная ответственность за нанесение на здания и сооружения надписей, графических рисунков и иных изображений, а также размещение объявлений, афиш и агитационных материалов. Размещение изображений на фасадах зданий, строений, сооружений возможно только в специально отведенных для этого местах и с согласия собственника объекта.Напомним, со следующего года власти Перми планируют выплачивать жителям по 15 тысяч рублей за содействие в выявлении нелегальных граффитистов. Жители смогут сообщать данные о нарушителях или направлять фото- и видеоматериалы в полицию или администрацию своего района. Если представленная информация поможет выявить нелегальных граффитистов и инициировать проверку органов внутренних дел об административном правонарушении, то неравнодушные жители получат вознаграждение. Для этого необходимо будет предоставить в контрольный департамент администрации Перми ряд документов. Затем специальная комиссия будет принимать решение о выплате. В случае принятия положительного решения, средства будут выплачены человеку в течение 30 дней после поступления документов.