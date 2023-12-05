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С начала года в Перми устранили более 15 тысяч незаконных граффити
В Пермском крае предусмотрена административная ответственность за нанесение на здания и сооружения надписей, графических рисунков и иных изображений, а также размещение объявлений, афиш и агитационных материалов. Размещение изображений на фасадах зданий, строений, сооружений возможно только в специально отведенных для этого местах и с согласия собственника объекта.
Напомним, со следующего года власти Перми планируют выплачивать жителям по 15 тысяч рублей за содействие в выявлении нелегальных граффитистов. Жители смогут сообщать данные о нарушителях или направлять фото- и видеоматериалы в полицию или администрацию своего района. Если представленная информация поможет выявить нелегальных граффитистов и инициировать проверку органов внутренних дел об административном правонарушении, то неравнодушные жители получат вознаграждение. Для этого необходимо будет предоставить в контрольный департамент администрации Перми ряд документов. Затем специальная комиссия будет принимать решение о выплате. В случае принятия положительного решения, средства будут выплачены человеку в течение 30 дней после поступления документов.
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