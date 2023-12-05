Пермскую первоклассницу наградили за выдающиеся достижения в спорте

Первокласснице Лиде Котельниковой из Перми представители городского комитета по спорту и физической культуре вручили подарки и благодарность за успехи в спорте.Подтягивания в качестве разминки перед дзюдо Лида Котельникова делает на «раз-два». Сложно поверить, но эта маленькая и улыбчивая девочка поставила новый мировой рекорд на обычном дворовом турнике по отжиманию на брусьях с дополнительным весом. В качестве утяжелителей - три пятилитровые бутылки.Сама девочка признается, что спорт очень любит. Занимается им с 4 лет в спортивной школе олимпийского резерва «Темп».Лида Котельникова: "Я дома отжимаюсь по 150 раз, приседаю по 150 раз, пресс по 150 раз, и хожу на две тренировки - дзюдо и греко-римская борьба".8 тренировок в неделю. На них Лида ходит с радостью, говорит мама. Рекорд - не единственный. Год назад отжалась на ладонях от пола 85 раз за 60 секунд, обогнав предыдущего рекордсмена на 15 раз. Мама Анастасия говорит, все дело в характере.Анастасия Котельникова: "Девочка сильная. У нее дух такой. Ей хочется - она делает. Она учится и тренируется. Это ее смысл жизни".За выдающиеся достижения в спорте Лиду наградили благодарностью от администрации Перми и вручили полезные подарки - коврик и упоры для отжимания.Сергей Сапегин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми: "Сегодня мы от имени спорткомитета поздравляем Лидию с ее необычными рекордами. Отмечаем ее уникальный уровень физической подготовки. В целом для поддержки наших одаренных спортсменов в городе существует премия главы города Перми «Спортивные надежды» и ежегодная стипендия".Последнее достижение уже отправилось на рассмотрение комиссии, чтобы войти в Книгу рекордов России.В этом году девочка пошла в первый класс, но говорят, спорту это не помеха. Все равно он в приоритете, так что впереди новые рекорды.К одному из таких Лидия уже готовится - по бёрпи - это последовательное выполнение трех движений: планки, отжимания и прыжка.