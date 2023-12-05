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В Александровском округе реализуется комплексный план развития
Это проект «Школьный двор» региональной программы «Комфортный край» в действии. В Прикамье благоустраиваются территории около школ, появляются места для тихого и активного отдыха, кроме того, для линеек, праздников, уличных занятий.
Таким образом реализуется комплексный план развития округа, и школа - это только часть плана. В детском саду № 16, например, отремонтировали помещения, коммуникации, по сути, основательно обновив здание - сделали ремонт, побелили стены, покрасили потолок, поменяли панели, поставили новые современные светильники.
В центре города построили межшкольный стадион, с трибунами, тёплой раздевалкой, всей необходимой инфраструктурой. Таким образом в Александровске появился новый спортивный объект для детей и взрослых. Стадион не стал тем местом, где занимаются только школьники, в вечернее время, в выходные, он открыт для всех местных жителей, для тех, кто любит заниматься спортом.
Продолжаются работы по модернизации городского дворца культуры - внутри и снаружи. Обновили помещения, коммуникации, и в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» начаты работы по благоустройству территории вокруг дворца.
Ольга Лаврова, глава Александровского округа: "На ближайшие два года - 2024-2025 год благоустройство будет полностью закончено, и мы получим в центре города такую точку притяжения - полностью отремонтированный городской дворец культуры и обустроенную общественную территорию!"
О проделанной работе глава округа рассказала губернатору. В прошлом году именно Дмитрий Махонин поручил разработать комплексные планы развития во всех муниципалитетах края.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Не просто так комплексные планы развития мы принимали, мы должны их исполнять, комплексные планы включают в себя весь спектр необходимых мероприятий для развития территории".
Поставленная задача - обеспечить жителям равные возможности, не важно, идёт ли речь о краевом центре или каком-то другом населённом пункте. Так что работы идут по всему Прикамью, а краевые власти со своей стороны готовы обеспечить муниципалитетам необходимую поддержку.
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