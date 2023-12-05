Праздник приближается, Пермь преображается

Как и обещали в пермской мэрии, с началом декабря краевая столица засверкала новогодней иллюминацией. Так, например, у Театра оперы и балета появился один из самых крупных арт-объектов - «Царский стиль», на эспланаде можно заметить переливающуюся золотыми огнями ротонду, а у Органного зала - «Театральную люстру». Надежда Пермякова: "Я вначале не поняла, что это такое, а потом посмотрела, как будто люстра опрокинута. Оригинально! Город стал красивый, великолепный!"Центр Перми уже вовсю сверкает новогодними огнями. В городе также полным ходом идет конкурс на лучшее оформление входных групп и фасадов, который проводится среди предприятий и организаций. В скором времени праздник полноценно придет и в остальные районы. Светлана: "Еще только начало, еще все будет, поэтому замечательно. У нас всегда в Перми красиво, с каждым годом все краше становится!"