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Праздник приближается, Пермь преображается
Центр Перми уже вовсю сверкает новогодними огнями. В городе также полным ходом идет конкурс на лучшее оформление входных групп и фасадов, который проводится среди предприятий и организаций. В скором времени праздник полноценно придет и в остальные районы. Светлана: "Еще только начало, еще все будет, поэтому замечательно. У нас всегда в Перми красиво, с каждым годом все краше становится!"
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