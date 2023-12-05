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Из Перми вывезено больше трех тысяч КАМАЗов снега
Зона ответственности дорожно-эксплуатационной службы Пермского края с 1 января 2023 года - центральный планировочный район. За остальную территорию отвечает город.
В Минтрансе региона рассказали, что в ведении краевого учреждения находится содержание проезжей части, включая звездные карманы и съезды, общей площадью почти 1 млн квадратных метров, а также тротуары и газоны.
С начала больших снегопадов с территории городского центра было вывезено более 43 тысяч кубических метров снега. Если перевести в условные КАМАЗы, получится больше трех тысяч машин, но убрать всё до асфальта порой мешают такие автолюбители.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал готовность дорожных служб Прикамья к зимнему сезону, отметив, что необходимо стремиться обеспечивать безопасность передвижения пешеходов и автомобилистов по городу. И в этом не последнюю роль играет оперативность действий.
Алексей Шихарев, заместитель начальника ДЭС-2: "На основании прогноза погоды планируем работы по зачистке, уборке и вывозке дальнейшей. На данный момент у нас задействовано 35 единиц техники, которая прометает тротуары и проезжую часть, и соответственно, вывоз".
Фронтальные погрузчики, экскаваторы, самосвалы и другая спецтехника, стараясь не создавать заторов, должна успеть промести дороги до пробок и убрать то, что выпало после, когда большинство жителей уже будут дома. Снег по прогнозу – до вторника.
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