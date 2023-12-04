← Жители Ординского района опасаются за жизнь лебедей
У пермяков появился новый способ оплатить проезд в общественном транспорте
При нажатии на нужный трамвай или автобус в системе можно будет оформить покупку электронного билета. Это упрощает оплату проезда по виртуальной карте при полной загрузке салона. Как отметили в ведомстве, возможность оплаты в приложении через госномер и по QR-коду при этом сохранится. Для использования нового функционала необходимо обновить приложение на своём смартфоне.
Кроме того, теперь у пассажиров есть возможность привязать банковский счёт через систему СБП и пополнять проездной в одно касание. Это позволит значительно сократить время на пополнение транспортной карты. Если баланс неожиданно закончился, то тратить время на ввод реквизитов банковской карты или переходить в мобильное приложение банка больше не нужно. Достаточно ввести сумму пополнения и нажать одну кнопку.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Жители Ординского района опасаются за жизнь лебедей
В Перми почтят память погибших на пожаре в клубе «Хромая лошадь»
В Прикамье ухудшается дорожная обстановка
Ультраполярное вторжение: в Прикамье создан оперативный штаб по ЖКХ
Прокуратура нашла нарушения в уборке снега в центре Перми
Фотосессия в лесу закончилась нападением с пневматическим пистолетом
В налоговых инспекциях Пермского края проходят Дни открытых дверей
Депутаты утвердили бюджет региона на следующие три года
В Соликамске подвели итоги программы "Регион для молодых"
В Прикамье приняты штрафы за продажу табачной продукции в павильонах
Добавить комментарий: