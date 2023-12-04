У пермяков появился новый способ оплатить проезд в общественном транспорте

В Перми теперь можно оплатить проезд в общественном транспорте по геолокации. В департаменте транспорта рассказали, что при посадке в трамвай или автобус пассажир может воспользоваться в мобильном приложении «Транспортная карта Пермь» новой функцией «Выбрать ТС на карте», где будет отображено движение транспортных средств в режиме реального времени.При нажатии на нужный трамвай или автобус в системе можно будет оформить покупку электронного билета. Это упрощает оплату проезда по виртуальной карте при полной загрузке салона. Как отметили в ведомстве, возможность оплаты в приложении через госномер и по QR-коду при этом сохранится. Для использования нового функционала необходимо обновить приложение на своём смартфоне.Кроме того, теперь у пассажиров есть возможность привязать банковский счёт через систему СБП и пополнять проездной в одно касание. Это позволит значительно сократить время на пополнение транспортной карты. Если баланс неожиданно закончился, то тратить время на ввод реквизитов банковской карты или переходить в мобильное приложение банка больше не нужно. Достаточно ввести сумму пополнения и нажать одну кнопку.