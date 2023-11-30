В Прикамье приняты штрафы за продажу табачной продукции в павильонах

На пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края во втором окончательном чтении принят закон о введении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма.Документ устанавливает запрет розничной торговли табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для ее потребления (вейпов) в павильонах на территории Пермского края. Кроме того, в рамках закона на территории Прикамья не допускается стимулирование продаж данной продукции за счет вывесок и архитектурно-художественных подсветок.Нарушение закона влечет сразу несколько наказаний. Законом определен размер административных штрафов за розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах. Документом предусмотрен административный штраф: для должностных лиц – от 15 до 20 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. руб., изъятие имущества в рамках административного расследования. Причем, изыматься будет все имущество – и табачная продукция, и киоск, где она продается. Данная норма предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях РФ. Данная мера не распространяется на населенные пункты региона, в которых отсутствуют магазины.В рамках принятого закона за размещение вывесок и архитектурно-художественной подсветки административный штраф составит для должностных лиц от 15 до 20 тыс. руб., для юридических лиц от 30 до 50 тыс. руб..