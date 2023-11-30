В Орджоникидзевском районе Перми введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная

Пермские тепловые сети ввели в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную в микрорайоне Энергетик. Здесь расположено семь многоквартирных домов: шесть пятиэтажек и девятиэтажка. Для этого было построено более 2 км сетей отопления и горячего водоснабжения.Установка пришла на смену устаревшей котельной, которая имела низкую энергоэффективность. Современный теплоисточник работает на экологичном топливе – природном газе. За большинство процессов отвечает автоматика. При необходимости управлять параметрами специалисты могут в дистанционном формате.Сергей Травушкин, старший мастер производственного участка № 5 участка котельных № 1 Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "Котельная может работать в каскадном режиме, она сама определяет количество подключенных котлов. Сейчас необходимости подключать второй и третий параллельно с первым нет. Заданная температура задается от уличной температуры. Сейчас в сеть идёт 54 градуса. Согласно режимной карте. Сколько отдать в сеть - определяет регулятор".Строительство котельной является первым этапом глобальной реконструкции Орджоникидзевского теплового узла. В рамках неё обновляются теплоисточники микрорайонов ПДК и Энергетик, снижаются теплопотери и выводится из эксплуатации неэффективная теплосеть длиной 1,5 км на правобережной части Перми. Также улучшается экологической обстановка. Это в том числе часть обязательств «Т Плюс» по выполнению соглашения с правительством Пермского края.Максим Рожков, начальник района котельных № 1 Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "Второй этап данного проекта является ввод в эксплуатация БМК Таганрогская. После ввода в эксплуатацию БМК Таганрогская из эксплуатации будет выведена водогрейная котельная в микрорайоне ПДК. Данная котельная работает на мазуте. Ввести котельную Таганрогская в эксплуатацию планируется до конца 2023 года."