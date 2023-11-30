В Соликамске подвели итоги программы "Регион для молодых"

← В Прикамье приняты штрафы за продажу табачной продукции в павильонах
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← В Прикамье приняты штрафы за продажу табачной продукции в павильонах
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В Прикамье приняты штрафы за продажу табачной продукции в павильонах
В Орджоникидзевском районе Перми введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная
В Лысьве гололёд - хоть на коньках катайся!
На шоссе Космонавтов столкнулись несколько автомобилей
В Перми сотрудники Росгвардии помогли замерзающей девушке
В Перми пройдет Ярмарка вакансий
В Прикамье начала работу Палата депутатов ЛДПР
На Чемпионат России по кикбоксингу приехали делегации из 54 регионов страны
Депутаты рассмотрят проект краевого бюджета во втором чтении
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